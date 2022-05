Heracles gaat door met algemeen directeur Toussaint en wil Hoogma voor technische zaken

Afketsen komst Alex Kroes maakt bij Ajax weg vrij voor Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar

Het had weinig gescheeld of Alex Kroes, de eigenaar van Go Ahead Eagles die afstand doet van zijn aandelen, was bij Ajax de opvolger van Marc Overmars geworden. In de top van de Amsterdamse club bleken de meningen uiteindelijk verdeeld, waarop Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar het vertrouwen kregen.

19 mei