Heracles heeft een nieuwe spits: ‘Bakis past in het profiel Dessers en Dalmau’

Oranje oefent in oktober tegen Mexico

20 juli Het Nederlands elftal oefent 7 oktober in de Johan Cruijff Arena tegen Mexico. De laatste ontmoeting met de ploeg uit Midden-Amerika was op 12 november 2014, ruim vier maanden nadat Oranje in het Braziliaanse Fortaleza Mexico in de achtste finale van het WK uitschakelde (2-1). In Amsterdam ging de winst toen naar Mexico (2-3).