Heracles houdt titelkansen levend na benauwde zege, Willem II rekent af met directe concurrent

Ondanks dat er deze week volop interlandvoetbal is met kwalificatiewedstrijden voor het EK, is er in de Keuken Kampioen Divisie ‘gewoon’ gevoetbald. Zondagmiddag stonden er vier wedstrijden op het programma.

Heracles, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, schoot uit de startblokken en kwam via Lucas Schoofs al in de eerste minuut op voorsprong tegen FC Den Bosch. Het antwoord van de bezoekers liet echter niet lang op zich wachten, want zeven minuten later maakte Rik Mulders de gelijkmaker.

Via Samuel Armenteros en een eigen goal van Teun van Grunsven ging de Almelose ploeg met een 3-1 voorsprong de rust in. Dat had zelfs 4-1 kunnen en misschien wel móéten zijn. Nikolai Laursen faalde vanaf elf meter.

In de 51ste minuut maakte Nikolaj Moller namens de nummer achttien van de ranglijst de 3-2, maar daar bleef het ook bij in het Erve Asito stadion. Heracles houdt zijn titelkansen levend dankzij de drie punten. Het verschil met koploper PEC Zwolle is nog maar drie punten.

Willem II pakt volle buit

Het duel tussen Willem II (vijfde) en MVV Maastricht (zevende) was een belangrijke in de strijd om een ticket voor de play-offs. De Tilburgers voetbalden behoorlijk meer kansen bij elkaar dan MVV en scoorden vóór en na rust een keer. Elton Kabangu en Joeri Schroijen waren de doelpuntenmakers. Het verschil tussen beide ploegen is met acht speelronden te gaan opgelopen tot zes punten.

FC Dordrecht en Helmond Sport deelden de punten in een weinig vermakelijke wedstrijd: 0-0. Ook bij Telstar tegen TOP Oss leek het er lange tijd op dat er niet gescoord zou worden, maar in de állerlaatste minuut van de wedstrijd was daar Glynor Plet met de bevrijdende 1-0 voor Telstar.

Volledig scherm Elton Kabangu maakt de 1-0 voor Willem II. © Pro Shots / Toin Damen

