Heracles met tweede doelman in beker tegen Vitesse

Brouwer debuteerde eind september in de hoofdmacht tijdens de gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch. Hij maakte kort daarna ook zijn eerste minuten in de eredivisie. Brouwer kwam tegen Vitesse na rust de geblesseerde Blaswich vervangen. Hij kon niet voorkomen dat de Almeloërs in Arnhem hard onderuit gingen (4-0).



Wormuth kan in het bekerduel met Vitesse niet beschikken over Robin Pröpper, Sebastian Jakubiak, Jeff Hardeveld en Silvester van der Water. Vleugelspits Brandley Kuwas is vanwege een spierblessure een twijfelgeval.

Heracles staat verrassend vierde in de eredivisie, Vitesse is de nummer vijf. ,,We staan niet alleen op basis van kwaliteit op plaats vier, maar hebben ook wat geluk'', benadrukt Wormuth.