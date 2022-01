Heracles op bezoek bij NEC

Slot ziet in Bassett geen directe verster­king en geeft hoop op overgang Bazoer naar Feyenoord nog niet op

In de Kuip zijn ze blij dat de Amerikaan Cole Bassett deze week naar Rotterdam komt om Feyenoord te versterken. Maar trainer Arne Slot was meteen duidelijk. De middenvelder van Colorado Rapids ‘moet voetballend nog wel wat stappen zetten’. Vrij vertaald is dat een aankondiging dat Bassett niet meteen in aanmerking zal komen voor veel speeltijd in de Kuip.

14 januari