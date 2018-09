Heracles rest van het seizoen zonder aanvoerder Pröpper

Scheids­rech­ter Lindhout leidt duel tussen Willem II en promoven­dus Fortuna Sittard

13:00 Allard Lindhout is door de KNVB aangewezen om het duel tussen Fortuna Sittard en Willem II in goede banen te leiden. De arbiter uit Voorhout wordt in Limburg ondersteund door assistenten Bleumink, De Nas en Nagtegaal. VAR van dienst is Sander Van der Eijk.