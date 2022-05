Heracles - Sparta op slotmiddag eredivisie

Ajax kondigt komst Alfred Schreuder aan: 'Dit is een geweldige kans’

Alfred Schreuder (49) volgt na dit seizoen Erik ten Hag op als trainer van Ajax. De Amsterdammers, gisteravond opnieuw landskampioen geworden, kondigen aan dat het akkoord is met de trainer en zijn huidige werkgever Club Brugge. Schreuder tekent in de Johan Cruijff Arena een contract tot medio 2024 en er is nog een optie voor een extra seizoen.

