Heracles-trainer Wormuth: Lange bal was vandaag even nodig

Viergever over strafschop: ‘Raakte bal honderd procent met schouder’

20:02 Nick Viergever was zondag na het duel tussen Heracles Almelo en PSV (1-1) niet te spreken over Jochem Kamphuis. De scheidsrechter legde de bal na een half uur spelen op de stip na vermeend hands van Viergever, die voor het eerst dit seizoen een basisplaats had.