Heracles worstelt met situatie Rai Vloet na dodelijk ongeval: ‘Het heeft tijd nodig’

Pracht­goals helpen sterk PSV aan zege op Vitesse én aan koppositie

PSV rekende zaterdagmiddag zonder veel problemen af met subtopper Vitesse. Al voor rust stond de eindstand (2-0) op het bord, via fraaie goals van Ibrahim Sangaré en Armindo Bruma. Allebei scoorden ze na een uithaal in de rechterhoek, waarbij keeper Markus Schubert kansloos was.

20 november