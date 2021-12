Het blessurenieuws en de verwachte opstelling van jouw favoriete eredivisieclub

Sc Heerenveen - Feyenoord (woensdag 18.45 uur)

Bijzonderheden Heerenveen: De sfeer zit er goed in bij SC Heerenveen na de zege in de derby tegen SC Cambuur. Voor trainer Johnny Jansen is er geen reden om zijn basisformatie aan te passen. Dat betekent dat Siem de Jong aan de linkerkant van de aanval waarschijnlijk wederom een basisplaats heeft ten koste van Filip Stevanovic.

Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot mist Trauner en Sinisterra in Friesland. Met Lutsharel Geertruida en Reiss Nelson heeft de trainer van Feyenoord volgens eigen zeggen twee uitstekende vervangers achter de hand. Geertruida deed het zondag goed tegen Ajax als basisspeler en Nelson viel tegen de Amsterdammers prima in na de pauze, al veroorzaakte hij de penalty die de 0-2 opleverde.

Volledig scherm Opstelling Feyenoord © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

Willem II - NEC (woensdag 18.45 uur)

Bijzonderheden Willem II: Het is puzzelen voor trainer Fred Grim, die met Ulrik Jenssen nog maar één centrumverdediger uit de A-selectie tot zijn beschikking heeft. Het lijkt erop dat Godfried Roemeratoe (van nature middenvelder) tegen NEC naast Jenssen gaat spelen, hij krijgt de voorkeur boven centrumverdedigers Sam Tel en Noah Lewis, uit de Onder-21.

Bijzonderheden NEC: NEC mist Souffian El Karouani tegen Willem II. De linksback viel geblesseerd uit tegen Go Ahead Eagles (1-2) en zal worden vervangen door Calvin Verdonk. Meijer houdt tegen Willem II vast aan het 5-3-2-systeem. Rodrigo Guth heeft dankzij zijn sterke optredens tegen PSV, SC Cambuur en Go Ahead een vaste basisplaats veroverd als een van de drie centrale verdedigers.

Volledig scherm Opstelling NEC © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II tegen NEC. © AD

Heracles Almelo - SC Cambuur (woensdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Heracles: Heracles kan niet beschikken over Delano Burgzorg (lies). Melih Ibrahimoglu is herstellende van een operatie en aanvaller Kasper Lunding is op de weg terug.

Bijzonderheden Cambuur: Doke Schmidt ontving een rode kaart in de derby tegen Heerenveen en is er niet bij tegen Heracles. Zijn vervanger is Jhondly van der Meer die dan voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap staat.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Cambuur. © AD Volledig scherm Opstelling Heracles © DPG Media

Ajax - Fortuna Sittard (woensdag 21.00 uur)

Bijzonderheden Ajax: Ajax wordt voor de laatste speelronde van 2021, voor het eerst dit seizoen serieus geteisterd door blessures. Naast Noussair Mazraoui, die de voorbije weken met een spierblessure ontbrak, meldden ook de uitgevallen verdedigers Lisandro Martinez en Jurriën Timber tegen Feyenoord in de ziekenboeg.

Bijzonderheden Fortuna: Het is nog onduidelijk of Tesfaldet Tekie vanavond inzetbaar is namens Fortuna Sittard in de wedstrijd tegen Ajax. De middenvelder is niet geheel fit. Lisandro Semedo is er in Amsterdam hoe dan ook niet bij. De aanvaller kampt nog altijd met fysieke klachten.

Volledig scherm Opstelling Fortuna Sittard © DPG Media Volledig scherm Opstelling Ajax © DPG Media

FC Utrecht - FC Twente (woensdag 21.00 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Door veel blessures achterin moet trainer René Hake puzzelen. Een optie kan zijn om middenvelder Joris van Overeem opnieuw rechtsback te zetten. ,,Joris zei deze week al dat hij nog maar één of twee posities hoeft af te vinken om elk positie in een elftal gehad te hebben”, zei Hake over de ‘nieuwe positie’ van Van Overeem.

Bijzonderheden FC Twente: De club van trainer Ron Jans verloor de laatste zes duels in Utrecht. Maar de realiteit van nu is dat de ploeg uit Enschede al zes wedstrijden ongeslagen is.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD Volledig scherm Opstelling FC Utrecht © DPG Media

