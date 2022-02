Het blessurenieuws en de verwachte opstellingen van Ajax, PSV, Feyenoord en alle andere clubs

NEC - RKC (zaterdag 16.30 uur)

Bijzonderheden NEC: NEC hoopt tegen RKC Waalwijk de thuisreeks een stukje positiever te maken. De Nijmeegse club won dit seizoen in de eredivisie slechts twee keer in De Goffert. NEC is daarmee de op één na slechtst presterende ploeg in de competitie. Tegen RKC Waalwijk ontbreken Jordy Bruijn (bovenbeenblessure) en Wilfried Bony (hamstringblessure).



Bijzonderheden RKC: Bij de thuiswedstrijd van RKC tegen NEC scoorde debutant Roy Kuijpers in de laatste minuut en zorgde daarmee voor Waalwijkse winst (2-1).

Willem II - Ajax (zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden Willem II: De tot linksback omgeturnde aanvaller Mats Köhlert trainde vrijdag apart van de groep, hij is een groot vraagteken voor het duel met Ajax. Als hij niet speelt, zal Derrick Köhn zijn rentree in de basis maken. Wie er sowieso niet bij is, is middenvelder en aanvoerder Pol Llonch.



Bijzonderheden Ajax: Brian Brobbey ontbreekt tegen Willem II nog bij Ajax vanwege zijn knieblessure. Ook het eerste duel in de achtste finale van de Champions League tegen Benfica (woensdagavond in Lissabon) komt waarschijnlijk nog te vroeg voor de van RB Leipzig gehuurde spits, die deze week nog apart van de groep trainde.

AZ - Heracles (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden AZ: Tijjani Reijnders is de vervanger van de geschorste Fredrik Midtsjø. Met de terugkeer van Pantelis Hatzidiakos heeft trainer Jansen achterin een keuze te maken. Sam Beukema was zondag tegen zijn oude club Go Ahead Eagles nog de uitblinker met twee goals, maar Jansen kiest toch voor Hatzidiakos. Winteraanwinst Kamal Sowah zou tegen Heracles zijn basisdebuut kunnen maken.



Bijzonderheden Heracles: Door de kruisbandblessure die Kaj Sierhuis vorige week opliep in de slotfase tegen FC Utrecht, begint Adrian Szöke zaterdagavond in Alkmaar in de spits bij Heracles. Samuel Armenteros is nog niet fit genoeg om te kunnen spelen.

PEC Zwolle - FC Groningen (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden PEC Zwolle: PEC kwam niet helemaal ongeschonden uit het duel met Cambuur, toen na tien minuten blessuretijd een 3-4 overwinning op het scorebord stond voor de ploeg van Dick Schreuder. Zo is Dean Huiberts liefst twee maanden uit de roulatie vanwege een enkelblessure.



Bijzonderheden FC Groningen: De selectie van trainer Danny Buijs kent nog de nodige twijfelgevallen voor het duel met PEC Zwolle. Zo sloeg Bart van Hintum de training vrijdag over vanwege privé-omstandigheden en was Neraysho Kasanwirjo aan het begin van de week ziek. Daarnaast kampen Peter Leeuwenburgh, Tomas Suslov en Bjorn Meijer met fysieke klachten.

FC Twente - Go Ahead Eagles (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Twente: FC Twente mist de komende weken één van de revelaties van het seizoen: Mees Hilgers. De jonge centrale verdediger heeft in het duel tegen Ajax een scheurtje in de lies opgelopen.



Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Het coronavirus is weer een spelbreker bij Go Ahead Eagles. De Deventer ploeg mist zondag in de uitwedstrijd tegen FC Twente drie stafleden en drie spelers vanwege ziekte. Naast hoofd opleidingen Eric Whittie, materiaalvrouw Carla Whittie en assistent-trainer Tristan Berghuis ontbreken ook drie spelers: Giannis Botos, Frank Ross en Nick Hengelman. Ragnar Oratmangoen was ook geveld door het virus, maar keerde vrijdag terug op de training.

Feyenoord - Cambuur (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot mist de aanvallers Reiss Nelson en Cyriel Dessers, die deze week blessures opliepen. Beide spelers waren ook tegen Cambuur echter geen basiskrachten geweest. Nieuwkomer Philippe Sandler deed in de oefenwedstrijd tegen Anderlecht (5-1 verlies) midweeks niet mee, de speler is fysiek nog niet toe aan het spelen van wedstrijden. Hij is er dus ook tegen Cambuur nog niet bij.



Bijzonderheden Cambuur: Cambuur kreeg deze week vervelend nieuws te horen over spits Roberts Uldrikis. De lange Let is langer uit de roulatie dan gedacht. Uldrikis is gedeeld clubtopscorer van Cambuur. Zijn vervanger Tom Boere die vorige week speelde tegen PEC Zwolle maakte zijn laatste treffer in september. Cambuur heeft nu zes wedstrijden op rij niet gewonnen.

FC Utrecht - Vitesse (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: De 20-jarige Djevencio van der Kust heeft zijn kans gegrepen en blijft staan als linksback.



Bijzonderheden Vitesse: Vitesse heeft op fysiek vlak de Conference League-wedstrijd tegen Rapid Wien (2-1-nederlaag) goed doorstaan. De Arnhemse club kan tegen FC Utrecht alleen niet over Riechedly Bazoer beschikken. De spelmaker, die ook al ontbrak in Wenen, is vrijdag naar het ziekenhuis gestuurd voor verder fysiek onderzoek. Vitesse wil medische zekerheid nu de zesvoudig international ‘niet lekker’ is.

PSV - Heerenveen (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden PSV: Bij PSV zijn het deze weken niet direct de tegenstanders die ontzag inboezemen, maar wel het forse aantal wedstrijden. Morgen mag de ploeg in eigen huis geen fout maken tegen sc Heerenveen om nog enigszins in het spoor van Ajax te blijven. Het is mogelijk dat Roger Schmidt een aantal wijzigingen doorvoert in verband met het doordeweekse programma van de komende weken.



Bijzonderheden Heerenveen: Heerenveen wacht al 457 minuten in de competitie op een treffer. Nog nooit hebben de Friezen in de eredivisie zolang niet gescoord. Tegen PSV kan interim-trainer Ole Tobiasen weer beschikken over Sven van Beek, Tibor Halilovic en Rami Kaib, terwijl daarnaast de blessure van Siem de Jong lijkt mee te vallen. Hij viel vorige week tegen NEC in de eerste helft uit. Daarnaast lijkt doelman Erwin Mulder de voorkeur te krijgen boven Xavier Mous. Eerder dit seizoen hield Heerenveen PSV in eigen huis op 1-1.

