Het blijft rumoerig bij Roda JC: ‘We snakken naar rust’

Door Dennis van Bergen



Het is even schakelen voor Daryl Werker. Geregeld staat de Roda JC-captain na afloop van wedstrijden te vertellen over hoe het beter had gemoeten bij de club waar hij als vijfjarig jochie al op de tribune stond. Zaterdagavond laat hoort hij zichzelf prompt praten over ‘een dik verdiende 4-0 overwinning’. Op Helmond Sport weliswaar, maar toch. ,,Goed voetballen, vier keer scoren én drie punten. Man, wat hadden we dit nodig.”