Het dna van Cambuur: Dé volksclub van Friesland in één van de oudste stadions van de eredivisie

Foeke Booy

Op de velden naast het huidige stadion van Cambuur heeft Sjoerd afgesproken met Foeke Booy. De huidige technisch directeur van de club is geboren in Leeuwarden en is ooit begonnen bij VV Leeuwarden, de voorloper van Cambuur die in 1964 terugkeerde naar de amateurs. En de club die dus velden had naast het Cambuurstadion. Voor Booy is de cirkel rond. Hij werk nu in het Cambuurstadion op een steenworp afstand van waar het voor hem allemaal begon. In het stadion op het veld maakte hij in 1979 tijdens zijn debuut bovendien de winnende treffer voor Cambuur (2-1 tegen SC Amersfoort). Hij zou later uitgroeien tot een goede eredivisiespits die ook succes had in België.