Het dna van NAC Breda: ‘Dit is een club van hoge pieken en diepe dalen’

Ze praten over de unieke sfeer van het stadion in de beroemdste straat van de stad en werpen ook een blik in de Margrietstraat waar vroeger in café Cordial het Avondje NAC werd afgesloten met het bonte gezelschap van spelers, supporters en de scheidsrechter.



Vanaf de Beatrixstraat is het niet ver naar de binnenstad van Breda waar de geschiedenis van de club voor het oprapen ligt. Zo is er café Old Dutch waar de club is opgericht. Om de hoek zijn er op de Grote Markt de nodige promoties gevierd en even verderop op de Haagweg is het café van oud-speler Peter Remie, toch goed voor dik 300 wedstrijden in het shirt van NAC.