'Dit is schandalig en doet heel veel pijn'

In de PSV-kleedkamer donderde het even na afloop, maar viel ook een pijnlijke stilte. Een duidelijke verklaring van de blamage was niet meteen voor handen. Ook niet uit de mond van De Jong, die in tegenstelling tot enkele ploeggenoten, wél de pers te woord stond. ,,Het is moeilijk te verklaren. Het is niet zo dat we niet willen, maar het sluipt er op de een of andere manier in. En dat mag niet'', stelde De Jong. ,,Dat we met 5-0 verliezen is misschien maar goed. Dan voelen we het tenminste. Dit doet erg veel pijn.''