Het eredivisie-elftal van Tim Reedijk: Senesi, Ndayishimiye en Idrissi

Rechtsback: Denzel Dumfries (PSV) Groeide in dit kwakkelseizoen van PSV uit tot captain, uithangbord én (bijna) topscorer van PSV. Liefst zeven goals. Lijkt klaar voor de volgende stap en mag in dit elftal niet ontbreken.

Rechter centrale verdediger: Sebastian Holmén (Willem II) Kwam in de zomer als een onbekende binnen, maar maakte een uitstekende indruk in zijn eerste jaar bij stuntploeg Willem II. Knap staaltje scouting van de Tilburgers.

Linker centrale verdediger: Marcos Senesi (Feyenoord) De kritiek was pittig na zijn eerste minuten op het kunstgrasveld van FC Emmen. Leek zelfs even zijn plek kwijt aan Jan-Arie van der Heijden toen Dick Advocaat het stokje overnam van Jaap Stam, maar Senesi vocht zich terug en werd één van de uitblinkers van het sterk opgeleefde Feyenoord.

Linksback: Nicolás Tagliafico (Ajax) Simpelweg de beste linksback van de eredivisie. Ook Owen Wijndal van AZ viel in positieve zin op, maar Tagliafico laat het al geruime tijd zien in de eredivisie en lijkt nu toch echt klaar voor een stap naar de Europese (sub)top.

Rechtshalf: Mike Trésor Ndayishimiye (Willem II)

Weer een Willem II’er. Kan me er nog over verbazen dat een huurling van NEC de smaakmaker was bij de nummer vijf van de eredivisie. Ndayishimiye verdient deze plek dus ook omdat het zo verrassend was, ook al viel hij in het tweede gedeelte van het seizoen steeds vaker tegen. Ook een eervolle vermelding voor Joey Veerman van sc Heerenveen en Sergio Peña (FC Emmen).