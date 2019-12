Het flinterdunne lijntje bij PSV staat nu echt op knappen

Slot over titel AZ: Ajax kan blessures opvangen, wij niet

15 december Trainer Arne Slot wilde na de zege van AZ op Ajax (1-0) niet zeggen dat zijn ploeg nu ook een belangrijke kandidaat voor de landstitel is. ,,Maar als iedereen fit blijft, dan hebben we zeker de spelers om Ajax bij te houden”, zei hij. ,,Daarom staan we nu na 17 wedstrijden in punten gelijk.”