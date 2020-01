‘Het idee van nog een jaar Advocaat bij Feyenoord is logisch’

De trainer zelf wil er niets meer over zeggen. Koevermans wel, zo bleek op de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdammers. ,,De geluiden van nog een jaar Advocaat worden steeds groter’’, zegt hij. ,,Dat is logisch als je sportief succes hebt. Maar technisch directeur Frank Arnesen gaat nu officieel beginnen. En die gaat erover. We hebben de tijd tot april of zelfs mei om te beslissen. We gaan er gewoon rustig naar kijken. Dick wil er zelf ook rustig naar kijken. Hij zegt dat Feyenoord zijn laatste club is, dat geeft ons iets meer tijd. Maar het is niet uitgesloten dat hij inderdaad langer blijft.’’