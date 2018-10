Het is weer prijsschieten in de eredivisie

Goals, goals en nog eens goals

Leuk en aardig al die buitenlandse topcompetities, maar voor goals moet je dit seizoen toch echt in de eredivisie zijn. Gemiddeld kan er per duel 3,38 keer worden gejuicht voor een treffer. Dat is vaker dan in Duitsland (3,00), Engeland (2,81), Frankrijk (2,73), Italië (2,60) en Spanje (2,48). Ook België (3,03) blijven we voor. De meest productieve hoogste profcompetitie van Europa is de eredivisie overigens niet. In Zwitserland (3,40) wordt dit seizoen gemiddeld nog net iets meer gescoord.