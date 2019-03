Het magische geel gloort voor Neres na ‘mooiste week’

Van Marwijk in beeld als bondscoach Verenigde Arabische Emiraten

10 maart Bert van Marwijk is in beeld om bondscoach te worden van de Verenigde Arabische Emiraten. De 66-jarige oud-keuzeheer van onder meer Oranje en Australië kan op korte termijn in het Midden-Oosten aan de slag als hij de onderhandelingen met de voetbalbond succesvol afrondt. De afgelopen periode kreeg de trainer meerdere aanbiedingen.