Het mysterie Michiel Kramer: ‘Treiteren en pesten, dat hoort erbij’

Geblesseer­de Robben met Bay­ern-handschoe­nen bij FC Groningen-RKC

12 december Arjen Robben is vandaag aanwezig in het Hitachi Stadion voor het duel tussen zijn ploeg FC Groningen en RKC Waalwijk. In het koude noorden zit Robben er warmpjes bij. Hij draagt namelijk handschoenen van zijn oude ploeg Bayern München.