Het ongemak spat van Vitesse en ‘zijn’ Rus Oyf af: ‘Bij glashard bewijs moet de eigenaar weg’

Zijn geboortestad ligt onder vuur. Er vallen doden. In Valeri Oyf zit de oorlog opgesloten. Hij is geboren in Odessa, aan de Zwarte Zee. In Oekraïne. Maar hij is ook een Rus. Die nationaliteit staat in zijn paspoort.



Oyf, 58 jaar, is de eigenaar van Vitesse. Hij heeft de voetbalclub in 2018 overgenomen van de Moskoviet Alexander Tsjigirinski. Alexander De Onzichtbare. Oyf voert sindsdien in alles de regie. Geregeld met emotie, maar altijd met strakke hand. Zijn wil is wet in Arnhem. Hij dekt ook de jaarlijkse verliezen met miljoenen euro’s tegelijk in de hoofdstad van Gelderland.