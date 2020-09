Het ontroerende levensverhaal van Kudus: ‘Mijn moeder zette haar leven op het spel voor mij’

Door Johan Inan



Een groot deel van zijn verleden geeft Mohammed Kudus (geboren op 2 augustus in 2000) op zijn eerste werkdag in Amsterdam prijs. Bij zijn presentatie draagt hij een zwart shirt met daarop de tekst Nima Native.



Nima (stad van de Koning) is een wijk in Accra, waar een groot winkelcentrum veel Ghanezen van werkgelegenheid voorziet. In huize Kudus bijvoorbeeld. Zijn moeder verdiende er als verkoopster de kost om Mohammed en zijn drie oudere broers en zussen te onderhouden. Dat de kersverse Ajax-speler dat niet vergeten is, blijkt wel uit het filmpje dat hij op Instagram slingert. Terwijl zijn populaire landgenoot Shatta Wale een vocale ode aan zijn moeder brengt, doet Kudus dat met een zelfgecompileerde clip van hoogtepunten en familiekiekjes.