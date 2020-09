Het piept en kraakt nu al weer in Venlo

Een goede generale leidt niet per se tot een goede uitvoering. En andersom geldt net zo. In die zin hoeven ze zich bij VVV nu niet meteen al zorgen te maken. Maar toch: hoopgevend is het allerminst wat de ploeg van Hans de Koning de afgelopen weken liet zien in de voorbereiding.

Alles wijst er op dat de club het moeilijker gaat krijgen in de strijd om handhaving in de eredivisie. Ook al heeft de Limburgse club, zoals altijd, een aardige slag geslagen op de transfermarkt. Niet alleen in Duitsland, waar Lukas Schmitz werd opgepikt. Zo keerde aanvaller Vito van Crooij, kind van Venlo, na een avontuur bij PEC Zwolle terug in de stad waar hij het meest thuis is.

Daarnaast heeft technisch manager Stan Valckx in Guus Hupperts nog een andere aanvaller gehaald van naam en faam in Limburg. Hupperts wil na mislukte periodes bij AZ en Willem II en een treurig geëindigd tijdperk bij Lokeren laten zien dat hij nog mee kan. Of dit ook voor Arjan Swinkels geldt, zal de toekomst uitwijzen. Hij zal de doorgaans zo bescheiden Limburgse club wat extra smoel geven. Of het genoeg is weg te blijven bij de onderste twee plaatsen? De waarheid is dat VVV nu al behoorlijk piept en kraakt.

Volledig scherm De veranderingen bij VVV-Venlo © AD Sportwereld