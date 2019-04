Het sprookje van Ajax: Er was eens...

Door Daniël Dwarswaard



Er was eens een speler...

die in januari een miljoenentransfer naar China kon maken. Die met één handtekening schathemeltje rijk had kunnen worden. Ajax wilde er niet aan. Wat mag David Neres daar met terugwerkende kracht blij mee zijn. Kijk nu eens: een ster in de Champions League, international van Brazilië bovendien. In plaats van onbesproken en rijk in Azië, beroemd in Europa.



Wat overtuigt Ajax in deze Champions League. En wat valt alles ook op zijn plek. Symbolisch in één van de eerste hoofdstukken van deze sprookjescampagne: de laatste minuut van de wedstrijden tegen Benfica. Thuis schiet Noussair Mazraoui met een beetje geluk (van richting veranderd schot) in de laatste seconde de 1-0 binnen. In Lissabon gaat een Portugees schot in de laatste seconde via het been van Andre Onana juist net náást. Het blijft 1-1, uiteindelijk cruciaal om de volgende ronde te bereiken.