Het uitstekende rapport van PSV'er Steven Bergwijn

Na 25 augustus waren er maar drie eredivisieduels waarin Bergwijn niet betrokken was bij een goal. In een van die duels kwam hij wegens een blessure niet in actie. Hij is op dit moment ‘koning van de assist’ in de eredivisie met twaalf keer de beslissende aanzet. Op de topscorerslijst staat Bergwijn in de subtop. Luuk de Jong is daarop nummer een, met twintig goals.