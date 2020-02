Hiele: Aanvalslust Rodríguez kan valkuil zijn waar Berghuis op zal azen

Aanhaken of afhaken?PSV en Feyenoord vechten aanstaande zondag in een onderling duel om plek drie en misschien nog wel meer dan dat. De winnaar vindt aansluiting bij Ajax en AZ. Wie haakt aan en wie haakt af? Dagelijks blikken we vooruit met een oud-speler/trainer van beide clubs. Vandaag deel 2: Joop Hiele.

Welke ploeg vindt aansluiting bij de top?

,,Dat is een lastige. Het spel dat Feyenoord op de mat legt is niet goed, maar het zorgt wel voor resultaten. PSV speelt ook niet al te best, maar heeft sinds kort het gevoel van winnen ook weer ondervonden. Ik denk niet dat een van deze twee teams de aansluiting bij de top gaat vinden. Puur omdat het voetballend gewoon niet goed genoeg is. Aan de andere kant is alles mogelijk, dat heeft Advocaat ook wel laten zien bij Feyenoord.”

Welke speler beslist de wedstrijd?

,,Berghuis verkeert in grootse vorm. Tegenover de linksback van PSV, Ricardo Rodríguez, is de kans aanwezig dat hij de ruimte gaat krijgen om de wedstrijd te beslissen. Rodríguez maakt een solide indruk, maar doet vaak mee met de aanval. Dat kan een valkuil zijn waar Berghuis op zal azen.”

Volledig scherm Martien Vreijsen (rechts) als speler van NAC in duel met Feyenoord. Hij scoort tegen Joop Hiele. © ANP

Leven de titelkansen nog voor de winnaar?

,,Als sportman moet je dat altijd in je achterhoofd houden, ja. Vooral omdat Ajax in een lastige fase zit waarin niks vanzelf gaat. Wanneer AZ zondag in Amsterdam weet te winnen en de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord ook een winnaar krijgt, komt alles wel heel dicht op elkaar te staan. Dan is de spanning volledig terug. Op dit moment moet PSV zich eerst focussen op plek drie voordat ze verder omhoog kunnen kijken. Feyenoord is iets verder in dat opzicht.”