Hier kan Oranje zich vanavond voor plaatsen

Wat?

De Final Four van de Nations League, de finaleronde van dit nieuwe Europese landentoernooi waarin Nederland een onverwachts poulewinnaar kan worden in een groep met de laatste twee wereldkampioenen, Duitsland en Frankrijk. Een gelijkspel is vanavond (20.45 uur) in Gelsenkirchen genoeg om net als Frankrijk op zeven punten te komen, maar Oranje heeft een beter doelsaldo en beter onderling resultaat tegen de wereldkampioen van afgelopen zomer.

Wie?

Nederland of Frankrijk wordt de vierde deelnemer aan de finaleronde van de Nations League. De andere drie poulewinnaars in Divisie A werden afgelopen weekend al bekend: Portugal, Engeland en Zwitserland.

Waar?

De finaleronde van de Nations League zal worden gespeeld in het noorden van Portugal. Er wordt een halve finale en de strijd om de derde plek worden gespeeld in het Estádio D. Afonso Henriques (30.000 plaatsen) in Guimarães. De andere halve finale en de finale worden gespeeld in het Estádio do Dragão van FC Porto, waar plek is voor 50.000 toeschouwers.

Wanneer?

Na afloop van dit seizoen, een paar dagen na de finale van de Champions League op 1 juni in Madrid. Er is een halve finale op woensdag 5 juni en een halve finale op donderdag 6 juni. De finale en de wedstrijd om de derde plek worden gespeeld op zondag 9 juni. De loting is op maandag 3 december (14.30 uur) in Dublin, waar dan ook de loting voor de kwalificatiegroepen voor het EK 2020 worden gehouden.

Waarom?

Vier teams kunnen zich via de Nations League plaatsen voor het EK van 2020, maar dit gebeurt niet bij de Final Four. De vier beste landen per divisie plaatsen zich voor de play-offs van de Nations League, die in maart 2020 worden afgewerkt. In totaal zullen dus zestien landen deelnemen aan deze play-offs. Via een halve finale en een finale plaatst de winnaar per divisie zich voor het Europese eindtoernooi. Zo levert iedere divisie uiteindelijk een extra EK-deelnemer. Het kan voorkomen dat de groepswinnaar zich al via de EK-kwalificatie heeft geplaatst. In een dergelijk geval wordt de plaats in de play-offs overgenomen door het beste nog niet geplaatste land uit de divisie.

Wat kun je verder winnen?

Deelname aan de Nations League leverde de KNVB al 1,5 miljoen euro op, plaatsing voor de finaleronde zorgt voor nog eens 1,5 miljoen euro. Voor de winnaar van de Final Four ligt een bedrag van 4,5 miljoen euro klaar bij de UEFA. De verliezend finalist krijgt 3,5 miljoen euro, de nummer drie krijgt 2,5 miljoen euro en de nummer vier gaat ook nog met 1,5 miljoen euro naar huis.