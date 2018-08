Higler fluit openingsduel eredivisie, Makkelie videoscheidsrechter

Dennis Higler is vrijdagavond de scheidsrechter die het startsignaal van het eredivisieseizoen geeft. De arbiter is door de KNVB aangesteld voor het openingsduel PEC Zwolle - sc Heerenveen. Danny Makkelie is de videoarbiter.