Hinkelende Brian Brobbey scoort tegen PSV en valt geblesseerd uit

Zorgen om hartproble­men topspor­ters na coronabe­smet­ting: ‘Waakzaam­heid is geboden’

Ongeveer vier procent van de topsporters houdt hartproblemen over na een coronabesmetting. Dit heeft onderzoek van de Nederlandse sportcardioloog Harald Jorstad van Amsterdam UMC uitgewezen. De arts heeft daarom een klemmend advies voor onder meer voetballers in ere en eerste divisie, waaronder de vaccinatiegraad volgens onderzoek van de VVCS slechts 75 procent is. ,,Je laten vaccineren is de beste manier om hartschade te voorkomen.”

21 januari