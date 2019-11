Historisch duel voor Sparta, Ajax op jacht naar record

Zaterdag 18.30 uur: FC Utrecht - AZ

FC Utrecht en AZ zijn de afgelopen vijf seizoenen compleet in balans. Beide teams wonnen vier keer en twee keer werd het gelijk. Ook het doelsaldo is gelijk: 19-19.

De laatste zege van AZ in Utrecht dateert van 21 augustus 2016. Het AZ van John van den Brom (nu coach van FC Utrecht) won met 1-2 dankzij goals van Markus Henriksen (25') en Alireza Jahanbakhsh (84').

FC Utrecht en AZ zijn dit seizoen voorlopig de clubs met de meeste goals uit standaardsituaties: allebei 12.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht © AD

Zaterdag 19.45 uur: Ajax - Heracles Almelo

Een makkie voor Ajax op weg naar de 35ste landstitel? Nou, de Amsterdammers zijn gewaarschuwd.. Ajax won slechts één van zijn laatste vier wedstrijden tegen Heracles Almelo, een 1-0 thuiszege op 8 april 2018 door een goals van David Neres. Vorig seizoen begon Ajax de competitie met een 1-1 gelijkspel tegen Heracles, dat kort na de winterstop in Almelo met 1-0 won van de latere kampioen.

Heracles won in de eredivisie overigens pas één keer op bezoek bij Ajax, tegenover vier gelijke spelen en vijftien nederlagen. Op 11 oktober 1964 werd het in De Meer 1-4 voor de Almeloërs, mede door twee goals van Isie Greving.

Ajax scoorde al 142 keer in alle competities in 2019. Alleen in de kalenderjaren 1993 (154), 1972 (153) en 1995 (152) maakte Ajax meer goals in alle competities. Ajax speelt nog acht duels in 2019.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax © AD

Zaterdag 19.45 uur: PEC Zwolle - Fortuna Sittard

PEC en Fortuna staan voor de vijftiende keer tegenover elkaar in de eredivisie. Vorig seizoen won PEC Zwolle thuis met 5-0 van Fortuna en evenaarde daarmee zijn grootste eredivisiezege ooit. Vito van Crooy, Younes Namli, Lennart Thy (twee goals) en Mike van Duinen maakten de doelpunten.

De laatste keer dat Fortuna Sittard in de eredivisie op bezoek bij PEC Zwolle won, was op 2 februari 1985. Fortuna won toen met 0-2 door twee goals van Arthur Hoyer.

Fortuna Sittard won voor de interlandperiode met 1-0 van ADO Den Haag. De laatste keer dat Fortuna opeenvolgende wedstrijden in de eredivisie won was in april 2001: 0-2 bij Sparta Rotterdam en 2-0 tegen NEC Nijmegen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC © AD

Zaterdag 20.45 uur: ADO Den Haag - Willem II

ADO Den Haag won zijn laatste zeven eredivisiewedstrijden tegen Willem II. Tegen geen enkele andere tegenstander won ADO ooit zeven keer op rij in de eredivisie.

De laatste keer dat Willem II in de eredivisie uit bij ADO won, was op 15 november 2008. Frank Demouge maakte toen diep in blessuretijd de enige treffer van de wedstrijd.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO © AD

Zondag 12.15 uur: FC Groningen - Feyenoord

Vorig seizoen won FC Groningen op 17 februari met 1-0 van Feyenoord, dankzij een eigen goal van Sven van Beek in de 26ste minuut. Hiermee kwam er voor FC Groningen een einde aan een reeks van 14 wedstrijden op rij zonder winst tegen Feyenoord.

Op 13 december 2015 kwam Feyenoord uit bij FC Groningen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het was voor de Rotterdammers de eerste wedstrijd uit de historische reeks van negen duels zonder zege: twee keer gelijk en zeven nederlagen. Dick Advocaat werd aan het einde van die reeks aangesteld als adviseur van hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst, waarna Feyenoord dat seizoen geen wedstrijd meer verloor in de eredivisie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Groningen © AD

Zondag 14.30 uur: PSV - sc Heerenveen

PSV pakte slechts twee punten uit de zes duels in ‘blok drie’. Nu de interlandperiode erop zit begint ‘blok vier’, maar de druk zal er na de onderbreking niet minder op zijn. PSV kan voor het eerst sinds maart/april 2007 in zeven opeenvolgende duels in alle competities zonder overwinning blijven. Onder Ronald Koeman werd er destijds verloren van Liverpool (twee keer), NEC en Ajax en waren er gelijke spelen tegen NAC, Excelsior en Arsenal.

In ‘blok drie’ van dit seizoen haalde alleen VVV (0) minder punten in de eredivisie dan PSV (1). VVV is ook het enige team dat minder scoorde in die periode dan PSV (2 om 3) en meer goals tegen kreeg (17 om 11).

PSV verloor in de eredivisie slechts één van zijn laatste 19 thuisduels met sc Heerenveen. Dat was een 2-3 nederlaag op 27 februari 2009. Danijel Pranjic besliste het duel toen in de 91ste minuut vanaf de strafschopstip.

PSV greep in 2001 en in 2015 de landstitel dankzij een overwinning op sc Heerenveen. Op 18 april 2015 werd het 4-1 voor de Eindhovenaren en op 6 mei 2001 won PSV met 3-0, mede dankzij een goal en een assist van toenmalig aanvoerder en huidig hoofdtrainer Mark van Bommel.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV © AD

Zondag 14.30 uur: RKC Waalwijk - FC Emmen

RKC en FC Emmen stonden twintig keer tegenover elkaar in de eerste divisie, maar ontmoeten elkaar zondag uiteraard pas voor het eerst in de eredivisie.

RKC won op 18 februari 2011 voor het laatst van FC Emmen: 2-0 in de eerste divisie. Derk Boerrigter en Fred Benson maakten destijds de goals. Sander Fischer kreeg in de eerste helft al een rode kaart namens FC Emmen.

FC Emmen verloor voorlopig alle zes uitwedstrijden dit seizoen in de eredivisie. De laatste club die de eerste zeven uitduels verloor in de competitie was FC Twente in 2017/2018.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Emmen © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC © AD

Zondag 16.45 uur: Sparta - Vitesse

Dit duel gaat tussen de twee oudste nog bestaande betaald voetbalclubs in Nederland: Sparta Rotterdam uit 1888 en Vitesse uit 1892.

Sparta en Vitesse stonden op 14 april 2018 voor het laatst tegenover elkaar. Vitesse won destijds thuis met 7-0 en boekte daarmee zijn grootste eredivisiezege ooit. Het was de eerste wedstrijd van Vitesse na het ontslag van trainer Henk Fraser, nu de trainer van Sparta.

Sparta speelt zijn 900ste thuiswedstrijd in de eredivisie. Alleen Ajax, Feyenoord en PSV bereikten die mijlpaal al. Het is tevens de 1800ste eredivisiewedstrijd in totaal van de ploeg. In de 899 eerdere thuisduels kwam Sparta tot 425 zeges, 237 gelijke spelen en ook 237 nederlagen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse © AD

Zondag 16.45 uur: VVV - FC Twente

VVV-Venlo verloor zijn laatste zeven competitieduels. VVV verloor slechts twee keer minimaal acht eredivisieduels op rij.

De laatste thuiszege van VVV op FC Twente was een 4-2 tijdens de laatste speelronde van het seizoen 2011/2012. Yanic Wildschut, Danny Holla, Steven Berghuis en Michael Uchebo scoorden namens VVV. Leroy Fer en Nacer Chadli waren trefzeker namens FC Twente.