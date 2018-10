Hoe Björn Kuipers in 1995 zijn scheidsrechter redde

Door Leon ten Voorde



Denk maar niet dat Björn Kuipers morgen in De Klassieker onder de indruk is als de Arena joelt na een brute overtreding van een Feyenoorder. Onze Oldenzaalse supermarkteigenaar heeft wel eens voor hetere vuren gestaan en dan bedoel ik niet eens de Champions League-finale vier jaar geleden tussen Real en Atlético Madrid. Nee, Björn was op pinkstermaandag, 5 juni 1995 getuige van de moeder aller Twentse voetbalveldslagen: Bornerbroek-Dolphia.



En als je dat hebt weerstaan, schrik je niet meer van Diego Simeone. Ik kan het nu 23 jaar na dato - Dolphia bestaat allang niet meer - gewoon aanbevelen: als u vandaag 7.42 minuten niets te doen heeft, zoek dan op YouTube maar eens deze wedstrijd op. De presentator van TV Oost kondigt het duel aan als 'turbulent' en dat moet het grootste understatement zijn in de historie van de regionale televisie. Ook de commentator ter plekke is niet echt onder de indruk als hij op het eind met kurkdroge stem zegt: 'Als de gewonden opgelapt zijn, kunnen we verder gaan met voetballen'. Het was een mooie onbezorgde tijd: sociale media bestonden nog niet en de wereld was nog klein en groot tegelijk.



Je hebt van die momenten in het leven, waarbij je denkt: 'waar was ik toen...' Dat heb ik nog steeds bij deze promotiewedstrijd in de eerste klasse van de Twentse Voetbalbond. Ik zat tot diep in de nacht op de redactie en bij elke herhaling kwamen we voor de tv samen, omdat we telkens weer een nieuw been ergens door het beeld zagen vliegen. Wie ook te zien is, is een jonge grensrechter, die zich te midden van al het meppende gepeupel in bonte bloesjes staande houdt als een Bobby in de avondspits van Londen. 'Met de vlag in de hand en zonder enige vrees mengt hij zich in de kluwen vechtende mensen', zo omschreef deze krant jaren later het kordate optreden van de 22-jarige Björn Kuipers. 'Hij trekt een vechtersbaas aan zijn jas achterover op de grond. Ook als de aanvoerder van Dolphia verhaal haalt bij de scheidsrechter, gaat de jonge Kuipers als een menselijk schild tussen de speler en scheidsrechter in staan. Resoluut stuurt hij alles wat in de buurt komt weg.'