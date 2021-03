Hoe de ‘Seun of God’ de topper tussen NAC en De Graafschap onder hoogspanning zet

De Graafschap-voorzitter Martin Mos heeft nog maar net een tweetje met de woorden ‘fuck Steijn’ de wereld in gestuurd, als hij de vraag krijgt of het nou zo wel zo gepast is, de NAC-coach publiekelijk beschimpen. ,,Het interesseert me geen ene pepernoot wat mensen ervan vinden”, bitst hij dan tegen de verslaggever van de Gelderlander. ,,Ik vind Maurice Steijn gewoon een waardeloze vent. Dat mag toch? Hij had gewoon zijn mond moeten houden over Ralf Seuntjens.”



Voor degenen aan wie de wereldproblematiek van Breda en Doetinchem nog weleens voorbijgaat: Ralf Seuntjens is een soort omgekeerde Pieter Omtzigt. Want: iemand die ze bij De Graafschap liever niet hadden zien vertrekken, maar toch een functie elders krijgt. Bij NAC nota bene, een van de clubs waarmee de Superboeren in een strijd om promotie zijn verwikkeld. Het maakt de onderlinge topper van morgenavond pikant. Hoe gaat Seuntjens om met de spanning? Gaat coach Mike Snoei de spits überhaupt wel opstellen? ,,Ja, natuurlijk stel ik hem op”, zegt de Rotterdammer. ,,Ralf heeft ons gezegd dat hij hier door de voordeur wil vertrekken. Daar vertrouwen we op.”