Hoe debuteerden de grote Oranje-sterren uit het verleden?

Frenkie de Jong (21) uit Arkel maakte gisteravond indruk bij zijn debuut voor Oranje. De middenvelder van Ajax gaf de assist bij de 1-1 van Memphis Depay en zag al zijn 21 passes op de helft van Peru aankomen bij een teamgenoot. Is een goed debuut ook direct een voorteken voor een mooie interlandcarrière? We kijken naar de eerste interlands van onze beste voetballers ooit.

Johan Cruijff (7 september 1966)

Johan Cruijff, de beste voetballer die Nederland ooit heeft gekend, maakte zijn debuut exact vandaag exact 52 jaar geleden. Op 7 september 1966 begon Cruijff in de basis bij de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije in De Kuip. Na de openingstreffer van PSV-middenvelder Miel Pijs maakte de negentienjarige Cruijff er na 52 minuten spelen 2-0 van, maar Hongarije kwam in de slotfase nog terug tot 2-2. Wel wisten alle 65.000 toeschouwers in Rotterdam direct dat ze die avond getuige waren geweest van het debuut van een unieke voetballer.

7 september is een unieke datum in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Op 7 september 1966 debuteerde Johan Cruijff in Oranje. In het EK-kwalificatieduel tegen Hongarije (2-2) in De Kuip scoorde Cruijff direct. Op 7 september 1983 debuteerde Marco van Basten in het Oosterpark in Groningen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland (3-0), maar Van Basten scoorde bij zijn debuut niet. #cruijff #johancruijff #vanbasten #marcovanbasten #oranje #nederland #nederlandselftal #knvb 672 Likes, 3 Comments - AD Sportwereld (@adsportwereld) on Instagram: "7 september is een unieke datum in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Op 7 september 1966..."

Ruud Gullit en Frank Rijkaard (1 september 1981)

Ruud Gullit maakte zijn debuut voor Oranje op 1 september 1981, op zijn negentiende verjaardag. Gullit was op dat moment nog speler van Haarlem. Ook Frank Rijkaard (18) en Wim Kieft (18) maakten die avond hun debuut in Oranje, maar een succes werd het niet. De ploeg van bondscoach Kees Rijvers verloor in een oeneninterland in het Hardturmstadion in Zürich met 2-1 van Zwitserland. Na goals van Lucien Favre en Angelo Elia deed John Metgod een kwartier voor tijd nog iets terug. PSV-verdediger Willy Janssen was die avond de vierde debutant bij Oranje, maar voor hem bleef het slechts bij één interland. Kieft, Rijkaard en Gullit wonnen zeven jaar later samen het EK 1988.

Marco van Basten (7 september 1983)

Vandaag exact 35 jaar geleden maakte ook Marco van Basten zijn debuut in Oranje. De achttienjarige spits begon in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland in de aanval naast een andere debutant, Peter Houtman. Door goals van Ronald Koeman, Ruud Gullit en Houtman stond de 3-0 eindstand na 21 minuten al op het scorebord van het Oosterpark in Groningen. Van Basten scoorde dus niet, maar liet wel een goede indruk achter. Houtman kwam uiteindelijk tot zeven goals in acht interlands, Van Basten tot 24 goals in 58 interlands.

Volledig scherm De basiself van Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland op 7 september 1983. Boven: Piet Schrijvers, Ruud Gullit, Peter Houtman, Erwin Koeman, Marco van Basten, Ronald Koeman. Beneden: Bennie Wijnstekers, Gerald Vanenburg, Edo Ophof, Peter Boeve, Willy van de Kerkhof. © Cor Mulder

Frank de Boer en Dennis Bergkamp (26 september 1990)

Ook Frank de Boer en Dennis Bergkamp maakten op dezelfde avond hun debuut in Oranje. Ze deden dat 28 jaar geleden in het Stadio della Favorita in Palermo, waar Italië in een oefeninterland met 1-0 won dankzij een goal van Roberto Baggio. De twee jonge twintigers stonden die avond echter niet samen op het veld, want Bergkamp kwam na 70 minuten in het veld voor De Boer. Rinus Michels liet in deze eerste interland na het zo dramatisch verlopen WK 1990 ook Stan Valckx debuteren. De Boer en Bergkamp bereikten samen de halve finales op het WK 1998 en EK 2000.

Ruud van Nistelrooy (18 november 1998)

Volledig scherm Ruud van Nistelrooy in duel met Jens Jeremies bij zijn debuut voor Oranje. © ANP Ruud van Nistelrooy maakte zijn debuut in Oranje in het Parkstadion in Gelsenkirchen, waar de ploeg van bondscoach Frank Rijkaard op 1-1 bleef steken in een oefenduel met Duitsland. Van Nistelrooy had bij zijn debuut direct een goede klik met de man die op exact dezelfde dag is geboren (1 juli 1976), maar die vier jaar eerder al had gedebuteerd in Oranje: Patrick Kluivert. Ook Marc van Hintum en Dries Boussatta maakten die avond hun debuut voor het Nederlands elftal.

Arjen Robben en Wesley Sneijder (30 april 2003)

Volledig scherm Wesley Sneijder tijdens zijn debuut voor Oranje tegen Portugal in 2003. © pro shots Arjen Robben en Wesley Sneijder maakten in dezelfde wedstrijd hun debuut voor Oranje. Op 30 april 2003 (Koninginnedag) gaf bondscoach Dick Advocaat de toptalenten van PSV en Ajax een kans in de oefeninterland tegen Portugal in het Philips Stadion in Eindhoven, dat met 25.000 toeschouwers niet was uitverkocht. Sneijder en Van der Vaart (die twee jaar eerder al had gedebuteerd) vielen direct na rust in voor Edgar Davids en Phillip Cocu. Robben kwam na 77 minuten in het veld voor Marc Overmars. Scoren deden Sneijder en Robben niet, Patrick Kluivert en de Portugees Simão deden dat wel.

Bekijk hier de samenvatting: