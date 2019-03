Hoe Feyenoord de profielschets in de prullenbak gooide

Volop interesse voor talentvol­le Aboukhlal, die wacht op PSV

6 maart PSV hoopt de komende periode een aantal grote talenten langer aan de club te binden. Een van hen is de 18-jarige Zakaria Aboukhlal, die een uitstekende ontwikkeling doormaakt en in de Keuken Kampioen Divisie vrijwel wekelijks tot de uitblinkers behoort. Aboukhlal was deze winter al present bij het trainingskamp van de A-selectie in Qatar en lijkt snel de volgende stappen te gaan zetten.