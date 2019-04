Hoe kan PSV negen goals op Ajax nog goedmaken?

Valt er te spelen op doelsaldo?

Koevermans: ,,Dat is zeker mogelijk. Daarmee word je uiteindelijk beloond aan het eind van het seizoen. Maar niemand let nadrukkelijk bij speelronde twintig al op het aantal goals. Dat is achteraf een koe in de kont kijken. Nu blijkt dit toch een grote rol te gaan spelen. Mark van Bommel (coach PSV, red.) zou met aanvallende intenties kunnen wisselen, want de komende drie duels speelt Ajax eerder dan PSV. Met die wetenschap kan hij de gok wagen om doelpunten te forceren.”



Heintze: ,,Persoonlijk vind ik dat je altijd voor dat extra goaltje moet gaan, die instelling moeten spelers bezitten. Als je van het veld stapt, moet het gevoel overheersen dat je er alles aan hebt gedaan. Soms moet je gewoon genoegen nemen met die 1-0 overwinning, want naïef spel kan punten kosten. In mijn tijd bij PSV werden we in 1991 kampioen met twee doelpunten verschil. Doelsaldo doet er dus wel degelijk toe.”