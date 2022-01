Hoe kleine tips Wim Jansen huidige trainers inspireren: ‘Wim leerde me om altijd op je voorvoeten te staan’

De nalatenschap van Wim Jansen

Een dag na zijn overlijden werd hij woensdag kriskras door Europa geëerd. Vergeet even alle mooie krantenverhalen en fotoreportages, maar denk bij ‘geëerd’ aan letterlijk op het voetbalveld. Bij tal van clubs, op tal van plekken, gaven trainers kennis door die ze zelf ooit opstaken van Wim Jansen. Alfred Schreuder in Brugge, Giovanni van Bronckhorst in Glasgow, Peter Bosz in Lyon en in Nederland trainers zoals Henk Fraser, gewoon om de hoek bij Sparta. De nalatenschap van Jansen schuilt in hun eigen, alledaagse routines en opvattingen. En in opdrachten en aanwijzingen voor spelers.



,,Altijd een bal aannemen binnenkant voet, nooit met je buitenkant.’’ Dat hoorde Schreuder toen hij als jochie ooit voor het eerst onder Jansen mocht meetrainen bij Feyenoord. ,,Als je vroeg waarom, was het antwoord simpel: ‘kijk naar je voeten, jongen. Waar is het oppervlak nou het grootst?’”