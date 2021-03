Hoe Michels 50 jaar geleden beroemd werd met een uitspraak die hij nooit gedaan heeft

'voetbal is oorlog'Het is één van de beroemdste uitspraken uit de Nederlandse sportgeschiedenis: ‘Voetbal is oorlog’. Was getekend Rinus Michels. De misschien wel beste trainer die ons land ooit gekend heeft, zei het vandaag precies 50 jaar geleden in een interview met het AD. Nou ja, zo ongeveer dan.

Grappig hoe bepaalde citaten in de sport een eigen leven kunnen gaan leiden. Neem de beroemde - beruchte zo u wil - quote van Michels. Terecht hoor, dat die gevleugelde kreet aan hem is toegeschreven, al was hij niet de eerste die de termen ‘voetbal’ en ‘oorlog’ met elkaar in verband bracht. Hij heeft het alleen nooit zo gezegd!

‘Topvoetbal is oorlog', zo luidt de niet mis te verstane kop boven het interview dat John le Noble in het AD van 10 maart 1971 had met Michels. De Ajax-trainer zegt het in de aanloop naar de kwartfinale tegen Celtic in de Europa Cup 1. Hij heeft de Amsterdamse selectie na de kansloos verloren EC-finale van twee jaar eerder tegen AC Milan dan al flink op de schop gegooid. Ajax heeft meer karakterjongens nodig, zo meent De Generaal na de pijnlijke 4-1 in Madrid.

‘Potige middenvelders’ als Johan Neeskens en Nico Rijnders moeten het doen voor Michels. Hij wil van de Amsterdammers een hardere, meer gedisciplineerde en degelijker ploeg maken. ,,Ik heb destijds alleen maar gezegd dat Ajax harder, meedogenlozer zou moeten worden en dat bepaalde spelers in bepaalde wedstrijden die vereiste hardheid niet konden opbrengen‘’, zegt Michels in het interview. ,,We hebben ons moeten aanpassen aan de ontwikkelingen in het huidige topvoetbal en dat is ook gebeurd. (...) Er zijn ook spelers weggegaan omdat ze zich konden konden aanpassen. Die waren gewoon niet tegen die ontwikkeling opgewassen.‘’

Michels stelt het team boven het individu, al is er volgens hem wel degelijk ruimte voor vrijheid. In de Haagse Post heeft hij eerder gezegd dat een goede prof de robotvoetballer zou moeten benaderen. ,,Ik heb daarmee willen zeggen dat een speler alle karaktereigenschappen die hij in het dagelijkse leven heeft, maar die schadelijk kunnen zijn voor het spel van zich af moeten kunnen zetten. Hij moet zich kunnen omschakelen tot een primitief wezen.‘’'

En dan komen we tot de kern van zijn betoog. Michels: ,,Een frontsoldaat kan zich ook niet permitteren om als een normaal denkend mens te handelen. Hij moet zijn persoonlijkheid los kunnen laten en hij moet vergeten wie hij is en wat hij doet. Anders wordt hij mesjokke. Topvoetbal is net zoiets als oorlog. Wie te netjes blijft, is verloren.‘’

De aanpak van Michels heeft succes. Ajax laat zich in Europa niet langer de kaas van het brood eten. In 1971 wint het onder zijn leiding de Europa Cup 1 (en de twee seizoenen daarna onder zijn opvolger Stefan Kovacs opnieuw). Michels heeft zijn naam dan definitief gevestigd en zal nog vaak in één adem worden genoemd met een uitspraak die hij letterlijk nooit gedaan heeft, maar daarom niet minder waar bleek.

De aanpak van Michels leidde tot succes. Ajax wint in 1971 Europa Cup 1-finale van Panathinaikos.