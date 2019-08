Hoe moet het nu verder met AZ?

Door Dennis van Bergen



Wat is de huidige stand van zaken?

AZ werkte vooralsnog twee thuisduels af in het stadion van ADO Den Haag, in Europees verband tegen FC Marioepol en voor de competitie tegen FC Groningen. De Haagse club heeft inmiddels aangegeven bereid te zijn de Alkmaarders vaker te ontvangen, maar heeft daarbij niet gezegd hoe vaak. Op het risicoduel AZ-Ajax zit de hofstad vanwege organisatorische en financiële redenen vermoedelijk niet te wachten. Sterker, fans van Ajax zijn al jaren niet welkom in Den Haag.



Maar welke club stel het stadion wél beschikbaar voor die risicowedstrijden? Ter illustratie: voor de wedstrijd van morgenavond tegen FC Antwerp moet de ploeg van Arne Slot uitwijken naar de Grolsch Veste. Vanwege de slechte reputatie van de Belgische aanhangers stond de gemeente Den Haag het duel niet toe in de stad. De gemeente Enschede wel. Op voorwaarde overigens, zo werd gisteren rijkelijk laat bekend, dat er geen FC Antwerp-fans bezit nemen van het FC Twente-stadion.