Hoe Overmars met grensoverschrijdend gedrag het zorgvuldig opgebouwde Ajax-imperium in gevaar brengt

Het voorschotje dat Ajax tegen Heracles nam op titelprolongatie, maakte Overmars zondag al niet meer mee vanuit de Johan Cruijff Arena. Daar kwam hij voor wedstrijden altijd even met een bak koffie het veld op om de grasmat inspecteren, een praatje te maken met een staflid of een opponent te groeten. En na wedstrijden meldde hij zich vaak op het Arena-dek, al was het maar om uitgenodigde/meegenomen familieleden of vrienden nog wat broodjes voor onderweg mee te geven.