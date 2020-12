Hoe reageert Ajax op onrust rond Promes? ‘Je hebt liever dat een teamgenoot vertelt dat hij vader wordt’

Door Johan Inan



De spelmaker van Ajax werd gisteren, na een paar dagen van voorarrest, weer vrijgelaten. Promes blijft wel verdachte van het steekincident dat eind juli zou hebben plaatsgevonden op een feest dat de 40-voudig international zelf organiseerde. Een neef van Promes liep daarbij zwaar knieletsel op.



Ajax wenste gisteren niet vooruit te lopen op eventuele gevolgen voor de speler. ,,Wat we zondag zondag al zeiden: hij wordt beschuldigd, maar dat wil niet zeggen dat hij schuldig is. Het spreekt voor zich dat er eerst een gesprek met Quincy zal plaatsvinden en daar gaan we nu niet op vooruitlopen.”



De (voorlopige) vrijlating laat onverlet dat de ploeg van Ten Hag zondag plots zonder de gearresteerde collega op het trainingsveld stond en vanavond, nog in alle hectiek, zonder Promes aan de bekerkraker begint. De vraag is dan ook of zijn arrestatie doorwerkt.