Hoe verging het FC Twente’s succeselftal na de landstitel?

Exact tien jaar geledenExact tien jaar geleden kroonde FC Twente zich voor het eerst en voorlopig laatst in de clubhistorie tot landskampioen. Het succeselftal van destijds piekte nooit meer zoals in 2010.

Sander Boschker

Alle 34 wedstrijden van het succesjaar stond de destijds 39-jarige Boschker tussen de palen. Hij deed dat zo sterk, dat het hem zelfs een uitverkiezing voor de WK-selectie in 2010 opleverde. Als derde doelman zag hij hoe Oranje de finale verloor van Spanje (1-0). Na 2010 werd het niet meer beter voor de sluitpost. Het daaropvolgende seizoen verloor hij zijn plek onder de lat aan Nikolai Michailov en in 2013 hing hij zijn handschoenen aan de wilgen. Momenteel is Boschker keeperstrainer in Enschede.

Ronnie Stam

Een back die maar bleef gaan, op die manier was Stam van onschatbare waarde voor de ploeg van Steve McClaren. Na de landstitel in 2010 speelde hij drie seizoenen in de onderste regionen van de Premier League bij Wigan Athletic en twee jaar in België, bij Standard Luik. In 2016 sloot Stam zijn carrière af bij NAC Breda.

Volledig scherm Stam in duel met Anthony Lurling van NAC Breda. © Roy Lazet

Douglas

De hoop in Nederlands bange verdedigersdagen. In het centrum van Oranje ontbrak het aan een wereldtopper. Toen Douglas, die een geweldig kampioensjaar bij FC Twente beleefde, neutraliseerde tot Nederlander, leken de problemen in het centrum voorbij. Bij Dinamo Moskou, Trabzonspor en Sporting Lissabon haalde hij echter nooit meer het niveau van weleer. De nog altijd pas 32-jarige verdediger is sinds 2018 clubloos en trainde dit seizoen mee bij de Enschedese amateurclub SC Barbaros.

Peter Wisgerhof

Ook de aanvoerder beleefde in het seizoen 2009/2010 zijn hoogtijdagen. Het daaropvolgende seizoen was Wisgerhof nog basisspeler, maar de jaren die daarop volgden moest hij steeds vaker vanaf de zijkant toekijken. In zijn laatste profseizoen, 2013/2014, deed hij slechts één eredivisieduel mee. Wisgerhof verliet de voetballerij en is momenteel succesvol ondernemer.

Dwight Tiendalli

De gelegenheidslinksback knokte zich gedurende het kampioensjaar in het elftal, maar verloor in het daaropvolgende seizoen zijn basisplaats. Twee jaar na de behaalde landstitel vertrok Tiendalli naar Swansea City, waar hij drie seizoenen in de Premier League speelde. Na een verhuurperiode aan Championship-club Middelsbrough bleef Tiendalli twee jaar clubloos. In 2017 probeerde hij het nog in de League One bij Oxford United, maar na één seizoen beëindigde de tweevoudig Oranjeklant zijn carrière.

Volledig scherm Tiendalli en Georginio Wijnaldum vechten om de bal. © ANP

Wout Brama

De enige speler van het succesteam die nog steeds in Enschede actief is. Brama verliet tussentijds de club voor avonturen bij PEC Zwolle, FC Utrecht en het Australische Central Coast Mariniers, maar besloot uit clubliefde terug te keren naar de Grolsch Veste om FC Twente aan promotie te helpen uit de Keuken Kampioen Divisie. Des te pijnlijker was het moment dat Brama dit seizoen in opspraak kwam. Sander Boschker, oud-ploeggenoot en keeperstrainer, wees Brama aan als schuldige van de slechte resultaten. Fans schaarden zich massaal achter het 33-jarige clubicoon en pakten het standbeeld van Boschker in met vuilniszakken.

Theo Janssen

Volledig scherm Janssen schiet namens Ajax een strafschop binnen tegen zijn toenmalige club FC Twente. © Olaf Kraak Cijfermatig was het kampioensjaar niet eens het beste seizoen van Janssen in dienst van FC Twente. Het seizoen dat Twente de kampioensschaal veroverde, scoorde de middenvelder eenmaal en gaf hij vier assists. Het jaar daarna, waarin Twente op de tweede plaats eindigde achter Ajax, toonde hij zijn waarde met dertien goals en vijf assists. Het leverde hem een transfer op naar Ajax, waar hij óók de landstitel veroverde. Janssen sloot zijn carrière af bij jeugdliefde Vitesse. Daar timmert hij momenteel aan de weg als jeugdtrainer.

Kenneth Pérez

De vaste analyticus van FOX Sports maakte een gouden keuze toen hij in 2008 koos voor FC Twente. Bij PSV en Ajax was de Deen geen onomstreden basisspeler, dat werd hij in Enschede wél. In zijn laatste profseizoen leidde hij Twente naar de eerste landstitel in de clubhistorie. De drie middenvelder rouleerden met Cheick Tioté, een talentvolle middenvelder die later bij Newcastle United speelde. De loopbaan van Tioté eindigde abrupt en wreed. Hij overleed op 31-jarige leeftijd aan een hartstilstand op de training bij Beijing Enterprises.

Bryan Ruiz

De stilist kwam na zijn geweldige jaren in Enschede nog tweemaal duidelijk écht in beeld voor de Nederlandse voetballiefhebber. In 2014 speelde hij als huurling van Fulham een halfjaar bij PSV en enkele maanden later pareerde penaltykiller Tim Krul zijn strafschop op het WK, waardoor Oranje ten koste van Costa Rica doorstoomde naar de halve finale. De linkspoot speelde nog drie seizoenen bij Sporting Portugal en maakte in 2018 de overstap naar het Braziliaanse Santos. Daar speelde de 34-jarige stilist in november 2018 zijn laatste officiële wedstrijd.

Volledig scherm Krul pakt de strafschop van Ruiz. © REUTERS

Blaise N’Kufo

Zeven seizoenen lang was N’Kufo een vaste waarde in de punt van de Twentse aanval. De spits uit Congo was 34 toen hij de schaal omhoog mocht tillen. Na het seizoen, waarin hij twaalf keer doel trof, vertrok hij naar de Verenigde Staten. Enkele maanden later sloot hij zijn loopbaan af bij Seattle Sounders.

Volledig scherm Kenneth Perez (M), Miroslav Stoch (L) en Douglas (R) tonen de schaal. © ANP

Miroslav Stoch

De jongste van het gezelschap. De inmiddels dertigjarige buitenspeler speelde als huurling van Chelsea een jaar in de eredivisie. Na een succesvol seizoen in Nederland begon hij met een waslijst aan clubs te slijten. Via Fenerbahçe, PAOK Saloniki, Al Ain, Bursaspor en Slavia Praag is de Slowaak inmiddels weer bij het Griekse PAOK beland.