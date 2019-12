Hoe zien de top-10 en de flop-10 van de eredivisie eruit?

Het is winterstop! Tijd voor de heren eredivisievoetballers om terug te kijken op de eerste seizoenshelft. Wie zit straks met het beste gevoel aan het kerstmaal? Welke voetballer kijkt er naar uit om zich in de tweede seizoenshelft wél van zijn beste kant te laten zien? En wie was vooralsnog de beste scheidsrechter?

Top-10

Daley Blind sloot het gedenkwaardige jaar 2019 af met een onheilspellende blessure waar hij aan inmiddels aan geholpen is. Tot dan toe was het hosanna voor de Oranje-international die met Ajax winterkampioen is en ook nog eens fier het AD-klassement leidt met een grote voorsprong op de nummer twee. Die nummer twee is direct dé verrassing van de toptien die voornamelijk bestaat uit spelers van Ajax en AZ. Twente-doelman Joël Drommel moest liefst 33 tegengoals slikken in de eerste seizoenshelft maar dat kwam voornamelijk door de onzeker defensie voor hem die vooral de laatste maanden flink uit vorm is. Tussen het AZ en Ajax-geweld ook de bijna enige positieve PSV-uitzondering van de eerste seizoenshelft: Mohamed Ihattaren. Met zijn zeventien jaar ruimschoots de jongste van de toptien. Hij lijkt op stoom de laatste weken, een stijging ligt in het verschiet.

Volledig scherm Daley Blind © Pim Ras Fotografie

Flop-10

De Amerikaanse VVV-aanvaller Haji Wright heeft de twijfelachtige eer om het laagste gemiddelde cijfer van de eredivisie te noteren (van alle spelers die minstens 2/3 van de wedstrijden hebben gespeeld). Wright verkeert met VVV dan ook in de onderste regionen van de ranglijst zoals elke speler in de floptien in het rechterrijtje voetbalt. De spelers van ADO bewezen zichzelf afgelopen weekeinde bepaald geen goede dienst in de laatste wedstrijd van het jaar tegen Ajax. Danny Bakker en Aaron Meijers kregen toen een 3 waarmee ze zichzelf van een plek in de floptien verzekerden. FC Twente is de enige club die zowel een speler in de toptien als in de floptien heeft staan. Hebben Joël Drommel en Peet Bijen wat te bespreken als ze met elkaar op trainingskamp gaan deze winter.

Volledig scherm Haji Wright © ANP Sport

Beste speler per club:

Ajax

Daley Blind 7,13

De degelijke Daley Blind scoorde geen enkele voldoende nog dit seizoen. Hij blijft zijn iets meer wisselvallige ploeggenoot Hakim Ziyech ruim voor.

AZ

Teun Koopmeiners 6,75

AZ strijdt mee om de bovenste plaatsen en aanvoerder Teun Koopmeiners speelt daarin een belangrijke rol.

PSV

Mohamed Ihattaren 6,65

In het rampseizoen van PSV is Mo Ihattaren de positieve uitzondering.

Willem II

Pol Llonch 6,61

Eredivisierevelatie Willem II kan op het middenveld rekenen op de krachtige Spanjaard Pol Llonch die evenwel binnenkort concurrentie krijgt als het gaat om de beste speler van Mike Ndayishimiye (die nu nog niet genoeg wedstrijden heeft gespeeld).

Volledig scherm Pol Llonch © BSR Agency

Feyenoord

Kenneth Vermeer 6,03

Weinig vreugde dit seizoen bij Feyenoord waar doelman Kenneth Vermeer nog een enigszins stabiele indruk maakt.

Vitesse

Remko Pasveer 6,28

Bij Vitesse blijft doelman Remko Pasveer, topscorer Bryan Linssen nét voor.

FC Utrecht

Adam Maher 6,31

In het wisselvallige Utrecht-seizoen blijft Adam Maher overeind op het middenveld. Maar één onvoldoende voor hem dit seizoen tot nu toe.

Heerenveen

Mitchell van Bergen 6,47

Vleugelaanvallers hebben de naam grillig te zijn maar Mitchell van Bergen vormt dit seizoen een uitzondering. Hij blijft rots in de branding Sven Botman nét voor bij Heerenveen.

Heracles

Cyriel Dessers 6,42

Eredivisietopscorer Cyriel Dessers is de logische beste speler van Heracles. De geboren Belg die voor Nigeria wil uitkomen is dus in alle opzichten een gouden greep geweest voor de huidige nummer negen van de eredivisie.

Volledig scherm Cyriel Dessers © BSR Agency

FC Groningen

Sergio Padt 6,31

Doelman Sergio Padt is inmiddels niet meer in beeld bij het Nederlands elftal maar als degelijke keeper is hij nog steeds onomstreden bij FC Groningen.

Sparta

Abdou Harroui 6,19

Met slechts één eredivisieduel in de benen ontpopte middenvelder Abdou Harroui zich dit seizoen al snel tot een opvallende speler bij Sparta.

FC Twente

Joël Drommel 6,79

Ook al krijgt FC Twente de laatste tijd veel tegengoals te verwerken, keeper Joël Drommel blijft goed presteren.

Fortuna Sittard

Mark Diemers 6,32

Mark Diemers is de speler om wie alles draait bij Fortuna Sittard. Hij scoorde nu al bijna evenveel als in het hele vorige seizoen.

FC Emmen

Glenn Bijl 6,25

Hij maakte misschien wel het mooiste afgekeurde doelpunt van het seizoen (tegen PSV) maar Glenn Bijl is bovenal de best presterende speler van FC Emmen.

PEC Zwolle

Gustavo Hamer en Pelle Clement 6

Het is niet veel soeps bij PEC Zwolle dit seizoen maar Gustavo Hamer en Pelle Clement weten zich nog enigszins aan de malaise te onttrekken.

VVV

Evert Linthorst 5,81

Jeugdparel en Venlonaar Evert Linthorst krijgt dit seizoen volop kansen bij VVV. Hij betaalt dat terug met aardige cijfers.

ADO Den Haag

Lex Immers 5,94

Good-old Lex Immers weet het hoofd nog net boven water te houden bij het zieltogende ADO waar geen enkele speler een gemiddelde van boven de 6 scoort.

RKC

Anass Tahiri 6,29

RKC krabbelt wat op de laatste weken. Net als Anass Tahiri die bijna altijd wel een voldoende haalt.

Scheidsrechtersklassement

Geen man op het voetbalveld die meer kritiek krijgt te verduren dan de scheidsrechter. Maar Kevin Blom het minst van allemaal volgens het AD-klassement. Al heeft hij maar een minieme voorsprong op Bas Nijhuis en Danny Makkelie. Wat dat betreft komt de titel die Blom onlangs aan zijn onlangs verschenen biografie gaf, goed uit. Blom is daadwerkelijk ‘De Fluitende Leider’. U vraagt zich wellicht af waar de ster van het scheidsrechterkorps staat in dit rijtje maar Björn Kuipers kampte een deel van dit seizoen met een blessure waardoor hij niet genoeg wedstrijden heeft gefloten om in aanmerking te komen voor dit klassement.