Hoofdpijndossiers Erik ten Hag in elke linie bij Ajax, voorlopig nog geen opvolger voor Marc Overmars

André Onana onder de lat bij Ajax tegen Go Ahead Eagles, drie keepers gebles­seerd

André Onana verdedigt zondag het doel van Ajax in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De doelman uit Kameroen speelt omdat Remko Pasveer en Jay Gorter beiden geblesseerd zijn geraakt. Maarten Stekelenburg werd in oktober aan een heup geopereerd en mist waarschijnlijk het hele seizoen.

26 februari