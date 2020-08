Hoofdrol Ekkelenkamp en Traoré in overtuigende zege Ajax op Holstein Kiel

Ten Hag telt zijn zegeningen: ‘Het mag snel 6 oktober zijn, ik heb veel opties’

22 augustus Alle steunpilaren zijn nog altijd binnenboord en het Champions League-ticket is al op zak. De wereld ziet er voor Ajax rooskleurig uit in Bramberg am Wildkogel. Trainer Erik ten Hag telt daarom zijn zegeningen. ,,Ik heb veel opties.”