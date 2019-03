Hopelijk loot Ajax in kwartfinale een Engelse ploeg

Dat in Nederland, en vooral bij de televisiestations die dol zijn op Ajax, de polonaise is ingezet omdat de kwartfinale van de Champions League is bereikt, dat kan niemand zijn ontgaan. Louis van Gaal gaf nog een beetje tegengas door te stellen dat de euforie overdreven is. Ik sta ook niet bekend als iemand die lovend en lyrisch aansluit bij de massa, maar Ajax heeft Real Madrid tweemaal op een geweldige manier bestreden. In Amsterdam werd het nog 1-2, maar dat was niet de afspiegeling van de werkelijke krachtsverhoudingen. In het Bernabéu vond ik het eerste kwartier nog niet zo indrukwekkend en in die fase zat het ook niet tegen. Maar na de 0-1 van Hakim Ziyech was Ajax gewoon de baas. Dat was heel mooi om te zien, vooral na rust zag je het pure machtsvertoon.