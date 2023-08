Hugo Borst pleit voor geen uitfans bij wedstrijden, merendeel AD-lezers is het met hem eens

,,Het ziet er somber uit’’, verzucht Borst in de nieuwste aflevering van voetbalshow Panenka. ,,Misschien moeten we er een gezant op uitsturen en iemand op dit dossier zetten. We moeten het keihard aanpakken, de eerste maatregel moet dan maar zijn dat er helemaal geen uitfans meer welkom zijn bij de wedstrijden. Ik ben er helemaal klaar mee.’’

Na afloop van de clash tussen FC Twente en Hammarby in de voorronde van de Conference League gingen de fans van beide clubs met elkaar op de vuist. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Uit vrees voor nieuwe ongeregeldheden is besloten dat Twente komende donderdag geen fans meeneemt naar Zweden, waar de Enschedese club een 1-0 voorsprong verdedigt.

In de eerste Panenka-aflevering van het nieuwe seizoen ontvangt presentator Etienne Verhoeff columnist Hugo Borst. In de uitzending gaat het onder meer over de strenge Maurice Steijn, hooligans in de eredivisie en de vraag: is Ajax het nieuwe Feyenoord en Feyenoord het nieuwe Ajax?