Huntelaar blijft gretig: ‘Ik wil nog altijd elke wedstrijd spelen’

Als Klaas-Jan Huntelaar morgen voet op Spaanse bodem zet, denkt hij ongetwijfeld wel even terug aan het verleden. Aan de tijd dat hij in het land actief was als voetballer van Real Madrid en op bezoek ging bij Valencia. ,,Mestalla, prachtig stadion, met die steile tribunes’’, zo keek Huntelaar afgelopen zaterdagavond al vooruit. ,,Met Schalke 04 heb ik er gespeeld in de Champions League en ook in mijn tijd bij Real. Destijds viel ik in en volgens mij wonnen we die wedstrijd.’’