Huntelaar denkt na over aanbod Ajax voor lange termijn

,,We hebben een leuk team, het klikt met elkaar en presteren ook goed. Dat willen we de komende maanden omzetten in prijzen”, zegt Huntelaar, die ook met trainer Erik ten Hag over zijn toekomst sprak. ,,Hij was ook positief, dat maakte het makkelijker om een keuze te maken. Ik teken elke keer voor een jaar om daarna te bekijken of het nog gaat, of ik het nog leuk vind. Nu hebben we in overleg met Erik en Marc besloten er nog een seizoen aan vast te knopen.” Thuis staat zijn gezin ook achter die keuze. ,,Natuurlijk praat je er thuis ook over. Maar iedereen vond het wel leuk dat ik nog een jaartje van huis ben, dus dat was niet erg”, zegt Huntelaar met een knipoog.



De spits is dicht bij zijn 100ste eredivisiedoelpunt namens Ajax, maar die mijlpaal speelt volgens Huntelaar geen rol. ,,Ik ben net zo eerzuchtig voor die treffer als voor de 101ste en 102de. Het is een mooi getal, maar ik ga liever over de honderd heen dan dat ik erop blijf staan.”