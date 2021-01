Huntelaar: ‘Schalke gevoelskeuze, maar met Ajax kan ik kampioen worden’

SamenvattingMet twee goals was Klaas-Jan Huntelaar de grote man bij Ajax vanavond in het met 1-3 gewonnen competitieduel met FC Twente. Of de 37-jarige spits in Amsterdam blijft, is nog maar de vraag. Schalke 04 heeft zich bij Ajax gemeld. ,,Het is een moeilijke keuze voor mij.’’

,,Voor beide clubs is iets te zeggen’’, zei Huntelaar voor de camera’s van ESPN. ,,Schalke zit in de problemen, dan is het meer een gevoelskeuze. Ajax is stabieler, daarom een meer verstandige keuze met spelen voor de landstitel en de beker.’’

Huntelaar is in twee periodes 6,5 jaar actief voor Ajax. De spits speelde zeven jaar bij Schalke. Daarom zegt hij: ,,Ik heb met beide clubs iets. Ik heb inderdaad tegen Marc Overmars gezegd dat als ik het wil Ajax het mij moet gunnen. Marc ging nog kijken. Waar ik naar neig? Ik ga er eens een nachtje over slapen, maar eens even genieten van deze wedstrijd.’’

En genieten kan de Achterhoeker. Hij stond nog geen minuut in het veld of hij knalde de 1-2 voor Ajax binnen. ,,Haller legt hem goed terug en dan niet nadenken: schieten. Die tweede was lekker rustig.’’

Ajax-trainer Erik ten Hag zei voor de wedstrijd al dat hij zijn routinier liever niet kwijt wil. ,,Klaas-Jan is een icoon daar. Of ik toestemming zou geven? Zo ver is het nog lang niet. Maar laat ik het zo zeggen; ik wil hem liever niet kwijt.”

De spits maakte onlangs bekend dat hij zijn loopbaan aan het einde van dit seizoen wil beëindigen. Zijn uitzicht op speeltijd bij Ajax is niet beter geworden sinds de komst van Sébastien Haller. Ajax nam de Franse spits vorige week voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United.

Schalke 04 is op dit moment de nummer voorlaatst van de Bundesliga.

